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Одиозный Кирьос отстранен от тенниса: названа причина

Одиозный Кирьос отстранен от тенниса: названа причина
13:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ранее игрок неоднократно оскорблял участников матчей.

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил дисквалификацию на 16 недель (примерно 3,5 месяца) за многократное нарушения кодекса Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает сайт ATP.

24-летний спортсмен на протяжении последнего года систематически оскорбительно высказывался в адрес должностных лиц и болельщиков во время и после поединков.

Также игроку запрещено повторять эти нарушения в течение следующего года, ведь наказание несет за собой условный характер.

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В частности, во время Уимлдона Кирьос назвал «позорищем» судью в игре с Надалем, а после матча заявил, что не собирается извиняться за попадание мячом в испанца.

На римском турнире в мае он швырнул стул на корт, из-за чего был дисквалифицирован, а вскоре назвал Ролан Гаррос «отстоем» в прямом эфире Instagram.

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Теннис, ATP, Ник Кирьос, Тенниса.
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