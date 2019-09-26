Одиозный Кирьос отстранен от тенниса: названа причина

Новости спорта:Ранее игрок неоднократно оскорблял участников матчей.

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил дисквалификацию на 16 недель (примерно 3,5 месяца) за многократное нарушения кодекса Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает сайт ATP.

24-летний спортсмен на протяжении последнего года систематически оскорбительно высказывался в адрес должностных лиц и болельщиков во время и после поединков.

Также игроку запрещено повторять эти нарушения в течение следующего года, ведь наказание несет за собой условный характер.

В частности, во время Уимлдона Кирьос назвал «позорищем» судью в игре с Надалем, а после матча заявил, что не собирается извиняться за попадание мячом в испанца.

На римском турнире в мае он швырнул стул на корт, из-за чего был дисквалифицирован, а вскоре назвал Ролан Гаррос «отстоем» в прямом эфире Instagram.