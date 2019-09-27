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Кирьос отреагировал на отстранение от тенниса

Кирьос отреагировал на отстранение от тенниса
09:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Австралиец заявил, что не уходит из тенниса.

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал наказание, которое получил от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам его матча с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.

"Ребята, расслабьтесь, я всё ещё могу играть. Я просто на испытательном сроке. Я буду продолжать играть и игра по-прежнему будет весёлой.

Я просто буду вынужден скрывать своё поведение", — написал Кирьос в "сторис" своего "инстаграма".

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Напомним, АТР установила Кирьосу испытательный срок в шесть месяцев. За это время он не может получать предупреждения за неспортивное поведение и обязан работать с психологом.

В противном случае он будет отстранён от выступлений на 16 недель и оштрафован на $ 16 тысяч.

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Теннис, Новости тенниса, Ник Кирьос.
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