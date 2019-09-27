Квитова рассказала о слабых сторонах Ястремской

Новости спорта:Вчера чешка победила 19-летнюю украинку в четвертьфинале турнира в Ухане.

Петра Квитова поделилась мнением о перспективах украинской теннисистки Даяны Ястремской. По мнению чешки, украинка, безусловно, талантлива, но пока ей не хватает опыта, чтобы стабильно конкурировать с серьезными оппонентками.

«Было видно, что Ястремская старается играть очень агрессивно. Она здорово передвигается по корту — в ней много энергии. Ястремская очень талантливая, но ей пока не хватает опыта. Именно за счет опыта мне и удалось победить Даяну», — заявила Квитова в интервью wtatennis.com.

Вчера Квитова в двух сетах победила Ястремскую в четвертьфинале турнира в китайском Ухане. В полуфинале чешка сыграет против американки Элиссон Риск, которая, в свою очередь, была сильнее первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

В 1/8 финале турнира в Ухане Ястремская одержала победу над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой. Для 19-летней украинки это первая победа над представительницей первой десятки мирового рейтинга.