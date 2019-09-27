Костюк пробилась в полуфинал теннисного турнира в Валенсии

Новости спорта:Марта Костюк за выход в финал поборется немецкой теннисисткой Тамарой Корпач.

Украинская теннисистка Марта Костюк завоевала в пятницу право выступить в полуфинале престижного турнира ITF в Валенсии (Испания) с призовым фондом 60 тыс долл.

17-летняя киевлянка (№ 182 мирового рейтинга) обыграла 97-ю "ракетку" планеты Аранчу Рус из Голландии, которая была посеяна под вторым номером - 6:4, 3:6, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час 52 минуты.

В 1/2 финала Костюк встретится с представительницей Германии Тамарой Корпач (143).

Турнир ITF BBVA Open Ciudad de Valencia завершится 29 сентября.