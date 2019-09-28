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Украинский теннисист выиграл шестой трофей в сезоне

Украинский теннисист выиграл шестой трофей в сезоне
14:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:Владислав Манафов завоевал шестой трофей в этом сезоне в парном разряде ITF.

В Алмате (Казахстан) завершился теннисный турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.

Победу в парном разряде одержали Иван Лютаревич из Беларуси и украинец Владислав Манафов. Стоит отметить, что до этого турнира они ещё не играли в паре.

Тем не менее, это не помешало им получить второй номер  посева и уверенно пройти в финал.

Козлова не прошла в основную сетку турнира в Пекине

Путь к победе:

R16: Александр Чепик/Санетулла Кутыбаев (Россия/Узбекистан) 1:6, 6:1,7-6

QF: Сергей Фомин/Джурабек Каримов (Узбекистан) отказ

SF: Артём Дубривный/Денис Евсеев (Россия/Казахстан, 4) 6:4, 6:3

FR: Григорий Ломакин/Георге Цивадзе (Казахстан/Грузия) 7:5, 6:2

В финале им противостоял казахско-грузинский дуэт Ломакин-Цивадзе. Зрители болели за своего соотечественника и его грузинского напарника, но это не стало помехой для украинца и его партнера. Достаточно уверенная победа Манафова и Лютаревича.

К слову, Манафов в одиночном рейтинге ITF занимает 503 место, а в парном 259. 

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Теннис, Новости тенниса, Владислав Манафов, ITF, Иван Лютаревич.
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