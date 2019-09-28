Украинский теннисист выиграл шестой трофей в сезоне

В Алмате (Казахстан) завершился теннисный турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.
Победу в парном разряде одержали Иван Лютаревич из Беларуси и украинец Владислав Манафов. Стоит отметить, что до этого турнира они ещё не играли в паре.
Тем не менее, это не помешало им получить второй номер посева и уверенно пройти в финал.
Путь к победе:
R16: Александр Чепик/Санетулла Кутыбаев (Россия/Узбекистан) 1:6, 6:1,7-6
QF: Сергей Фомин/Джурабек Каримов (Узбекистан) отказ
SF: Артём Дубривный/Денис Евсеев (Россия/Казахстан, 4) 6:4, 6:3
FR: Григорий Ломакин/Георге Цивадзе (Казахстан/Грузия) 7:5, 6:2
В финале им противостоял казахско-грузинский дуэт Ломакин-Цивадзе. Зрители болели за своего соотечественника и его грузинского напарника, но это не стало помехой для украинца и его партнера. Достаточно уверенная победа Манафова и Лютаревича.
К слову, Манафов в одиночном рейтинге ITF занимает 503 место, а в парном 259.