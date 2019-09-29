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Ястремская шикарно стартовала на турнире в Пекине (Видео)

Ястремская шикарно стартовала на турнире в Пекине (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Даяна Ястремская разгромила в двух сетах Каролин Гарсию.

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская вышла во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.

На старте соревнований Ястремская (№27 рейтинга WTA) за 55 минут нанесла сокрушительное поражение француженке Каролин Гарсии (30) - 6:1, 6:1.

Соперницы второй раз встретились в очном противостоянии. Украинка одержала вторую победу над представительницей Франции.

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За выход в третий круг турнира Ястремская сыграет с 8-й "ракеткой" мира голландкой Кики Бертенс, которая обыграла хорватку Донну Векич (23) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Даяна Ястремская - Каролин Гарсия.
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