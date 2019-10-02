Ястремская вышла в третий круг парного разряда турнира в Китае

19-летняя украинская теннисистка и 26-я ракетка мира Даяна Ястремская в паре с Аленой Остапенко из Латвии в двух сетах обыграли тандем Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) во 2-м круге турнира WTA в китайском Пекине с призовым фондом $8,285,274.
Матч длился 75 минут и закончился со счетом – 6:4, 6:4.
Украинско-латвийский тандем осуществил 3 брейка, отдав 1 подачу соперницам.
В 1/4 финала теннисистки встретятся с победительницами матча Меликар / Пешке – Гергес / Севастова.
Ястремская впервые в карьере выступает в парной сетке турнира серии Premier Mandatory.