Ястремская вышла в третий круг парного разряда турнира в Китае

Новости спорта:Даяна Ястремская показывает успешные результаты в парном разряде на турнире в Пекине.

19-летняя украинская теннисистка и 26-я ракетка мира Даяна Ястремская в паре с Аленой Остапенко из Латвии в двух сетах обыграли тандем Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) во 2-м круге турнира WTA в китайском Пекине с призовым фондом $8,285,274.

Матч длился 75 минут и закончился со счетом – 6:4, 6:4.

Украинско-латвийский тандем осуществил 3 брейка, отдав 1 подачу соперницам.

В 1/4 финала теннисистки встретятся с победительницами матча Меликар / Пешке – Гергес / Севастова.

Ястремская впервые в карьере выступает в парной сетке турнира серии Premier Mandatory.