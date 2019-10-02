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"Уважение": Федерер рассказал о дружбе с Надалем

"Уважение": Федерер рассказал о дружбе с Надалем
20:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как менялись его взаимоотношения с главным соперником — испанцем Рафаэлем Надалем.

«Наше общение эволюционировало. Сначала он вёл себя очень почтительно и стеснительно по отношению к топ-10ти особенно ко мне, когда я занимал первую строчку мирового рейтинга. Тогда можно было увидеть его личностные качества. У нас были напряжённые сражения на корте, некоторые разногласия, но мы всегда очень уважали друг друга.

Произошло так много вещей, которые сформировали нашу дружбу. Чем старше мы становимся, тем больше я понимаю, что Рафа был очень важен для моей карьеры. Он всегда останется моим главным соперником. И даже когда я перестал быть первой ракеткой, он помог мне стать лучше.

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Рафа, вероятно, представлял для меня дополнительную мотивацию. Наше соперничество является частью того, что мне так нравится в теннисе», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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