"Уважение": Федерер рассказал о дружбе с Надалем

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как менялись его взаимоотношения с главным соперником — испанцем Рафаэлем Надалем.

«Наше общение эволюционировало. Сначала он вёл себя очень почтительно и стеснительно по отношению к топ-10ти особенно ко мне, когда я занимал первую строчку мирового рейтинга. Тогда можно было увидеть его личностные качества. У нас были напряжённые сражения на корте, некоторые разногласия, но мы всегда очень уважали друг друга.

Произошло так много вещей, которые сформировали нашу дружбу. Чем старше мы становимся, тем больше я понимаю, что Рафа был очень важен для моей карьеры. Он всегда останется моим главным соперником. И даже когда я перестал быть первой ракеткой, он помог мне стать лучше.

Рафа, вероятно, представлял для меня дополнительную мотивацию. Наше соперничество является частью того, что мне так нравится в теннисе», — приводит слова Федерера Tennis World USA.