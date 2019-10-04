Возняцки пробилась в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Касаткину

Новости спорта:Датская теннисистка Каролина Возняцки одолела россиянку Дарью Касаткину на пути к полуфиналу турнира в Китае.

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представительнице Дании Каролине Возняцки, посеянной под 16-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Возняцки поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Наоми Осака (Япония, 4).

Каролина является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.