Андрееску рассказала, как подходит к турнирам после триумфа на US Open

Новости спорта:Представительница Канады Бьянка Андрееску прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате США 2019.

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, с каким настроем выходит на корт после главного успеха в карьере — победы на Открытом чемпионате США 2019 года.

«Я просто стараюсь подходить к турнирам как ни в чём не бывало. Для меня US Open словно не было, и это хорошо. Я начинаю всё с чистого листа. Пара недель отдыха после US Open очень помогли мне.

Я смогла собраться в психологическом и физическом плане. Впереди у меня новые испытания, новые условия. Но я всегда готова к вызовам», — приводит слова Андрееску Tennis World USA.

В финале Открытого чемпионата США Бьянка победила американку Серену Уильямс. На этой неделе канадка дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где сыграет с японкой Наоми Осакой.