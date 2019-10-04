Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

Андрееску рассказала, как подходит к турнирам после триумфа на US Open

Андрееску рассказала, как подходит к турнирам после триумфа на US Open
16:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представительница Канады Бьянка Андрееску прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате США 2019.

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, с каким настроем выходит на корт после главного успеха в карьере — победы на Открытом чемпионате США 2019 года.

«Я просто стараюсь подходить к турнирам как ни в чём не бывало. Для меня US Open словно не было, и это хорошо. Я начинаю всё с чистого листа. Пара недель отдыха после US Open очень помогли мне.

Я смогла собраться в психологическом и физическом плане. Впереди у меня новые испытания, новые условия. Но я всегда готова к вызовам», — приводит слова Андрееску Tennis World USA.

Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

В финале Открытого чемпионата США Бьянка победила американку Серену Уильямс. На этой неделе канадка дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где сыграет с японкой Наоми Осакой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Бьянка Андрееску.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь