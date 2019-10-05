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Марченко стал чемпионом парного разряда турнира в Нур-Султане

Марченко стал чемпионом парного разряда турнира в Нур-Султане
14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:Илья Марченко вместе с финном Харри Хелиоваара выиграли главный трофей парного разряда на турнире в Казахстане.

Сегодня, 5 октября, завершился челленджер в парном разряде, проходивший в столице Казахстана, Нур-Султане.

В поединке за главный трофей сошлись украинско-финская пара Марченко/Хелиоваара против поляков Карола Джевецки и Шимона Валькова.

Илья Марченко/Харри Хелиоваара (Украина/Финляндия) - Кароль Джевецки/Шимон Вальков (Польша, 4) 6-4, 6-4

Стоит отметить, что представители Польши изначально считались фаворитами турнира, они даже имели четвертый номер посева. Тем не менее, победила именно пара с украинцем.

Марченко вышел в финал одиночного разряда в Нур-Султане

Сама игра длилась чуть больше часа. За весь матч Марченко/Хелиовара сделали три брейка, а отдали свою подачу лишь раз. Это и позволило им завершить два сета по 6:4.

Для Марченко это третий трофей в парном разряде. Первый он добыл в 2013 году, когда в паре с Сергеем Стаховским победил в Орлане, а спустя год уже с другим украинцем, Денисом Молчановым, сумел выиграть турнир в Брешии.

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ATP, Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса, Большой теннис Украины.
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