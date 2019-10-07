Марченко - о победе в Нур-Султане: Вообще не знаю, как выиграл

Новости спорта:Украинец стал победителем турнира в паре и одиночном разряде.

Украинский теннисист Илья Марченко поделился эмоциями от выступления на Челленджере в Нур-Султане. Украинец оформил чемпионский дубль, выиграв соревнования в одиночном и парном разрядах.

Марченко отметил, что ему было тяжело играть и в паре, и в одиночке. Также Илья рассказал о планах на ближайшие турниры.

— Ты сыграл 9 матчей за неделю. И в паре, и в одиночке были трехсетовые триллеры. Как физически удалось выдержать дистанцию?

«Тяжело. Даже не смотря на то, что покрытие на корте №1 было быстрым и матчи не затягивались. Повезло немного с отказом в паре во втором круге. Последние два матча в одиночке я вообще не знаю, как выиграл».

«В паре в финале, конечно, Харри Хелиоваара сделал все за двоих. Но должен сказать, что я сейчас в хорошей физической форме, спасибо тренеру за это», — сказал Марченко в комментарии Btu.org.ua.

— К слову, кто сейчас является твоим тренером?

— По физподготовке — Петр Главач. Мы работаем с ним последние пять лет. С тренировками дома, в Братиславе, мне помогают тренеры из академии Love4Tennis. Но постоянного сейчас никого нет.

— Завтра ты поднимешься в рейтинге более чем на 100 позиций и станешь 275-м. Какие планы по турнирам на ближайший месяц?

«Буду играть челленджеры в Европе, на которые попаду. Предугадать тоже сложно, потому что сейчас сетки больше, чем раньше. Ближайший по плану Исманинг c 14 октября, там я 11-й в альтернативе и по идее должен попасть хотя бы в квалификацию».

— В Нур-Султане ты выиграл титул и в паре. Планируешь играть дальше парные турниры? Все-таки это приличная дополнительная нагрузка выходит для плеча.

— Пока не знаю. Начинал я записываться в пару исходя из того, что не хватало матчей. Сейчас же, я уже наиграл прилично. Поэтому буду смотреть по ситуации и самочувствию. Все-таки уже не молодой мальчик, когда-нибудь наступит момент, что я буду не в состоянии бегать из угла в угол по 2,5 часа, что сейчас происходит регулярно. Возможно, продолжу карьеру в паре. Кто знает.