Украинка Снигур выступит на Итоговом турнире среди юниоров

Новости спорта:Дарья Снигур стала участницей Итогового турнира среди юниоров в китайском Чэнду.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала участницей Итогового турнира среди юниоров в китайском Чэнду. Украинка будет первой сеяной на соревнованиях.

«Быть в восьмерке лучших юниорок в мире — это фантастика. В начале года я даже не могла об этом мечтать. С нетерпением жду этого турнира, это будет отличный опыт для меня», — цитирует Снигур Itftennis.com.

В нынешнем сезоне 17-летняя Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона. Также Дарья дошла до полуфинала юниорского Australian Open.

Кроме Снигур, в Чэнду сыграют: Чжэн Цинвэнь (Китай), Диан Парри (Франция), Камилла Бартон (Латвия), Нацуми Кавагути (Япония), Эльза Жакемо (Франция), Харрикейн Тайра Блэк (США), Оксана Селехметьева (Россия). Турнир состоится с 23 по 27 октября.