Российский теннисист покончил с собой

Новости спорта:В Москве покончил с собой российский теннисист Бирюков.

В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.

Как сообщает «Комсомольская правда», тело спортсмена обнаружили в ванной. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть Бирюкова. По данному факту проводится проверка.

Киселёва, мать теннисиста, четыре раза становилась чемпионкой мира в личном и командном первенстве, была первой чемпионкой СССР (1985) и победителем первого розыгрыша Кубка СССР (1988) по современному пятиборью.

Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году он в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры он заработал около $ 12 тыс. призовых.