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Украинка Бондаренко провалилась на старте турнира в Тяньцзине

Украинка Бондаренко провалилась на старте турнира в Тяньцзине
10:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Катерина Бондаренко в дуэте с Ариной Родионовой проиграла японкам Нао Хибино и Мию Като

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в дуэте с Ариной Родионовой проиграла японкам Нао Хибино и Мию Като в первом круге парного разряда турнира в Тяньцзине.

Встреча для Бондаренко и Родионовой получилась провальной — они не смогли взять ни одного гейма, проиграв оба сета с одинаковым счетом 0:6.

Хибино и Като в следующем круге турнира в Тяньцзине будут противостоять победителям встречи Йин-Йин Дуань/Шуай Пэн — Моник Адамчак/Шторм Сандерс.

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WTA. Парный разряд. Тяньцзинь. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина)/Арина Родионова (Австралия) — Нао Хибино/Мию Като (обе — Япония) 0:2 (0:6, 0:6)

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Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко, Арина Родионова.
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