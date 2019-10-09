Украинка Бондаренко провалилась на старте турнира в Тяньцзине

Новости спорта:Катерина Бондаренко в дуэте с Ариной Родионовой проиграла японкам Нао Хибино и Мию Като

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в дуэте с Ариной Родионовой проиграла японкам Нао Хибино и Мию Като в первом круге парного разряда турнира в Тяньцзине.

Встреча для Бондаренко и Родионовой получилась провальной — они не смогли взять ни одного гейма, проиграв оба сета с одинаковым счетом 0:6.

Хибино и Като в следующем круге турнира в Тяньцзине будут противостоять победителям встречи Йин-Йин Дуань/Шуай Пэн — Моник Адамчак/Шторм Сандерс.

WTA. Парный разряд. Тяньцзинь. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина)/Арина Родионова (Австралия) — Нао Хибино/Мию Като (обе — Япония) 0:2 (0:6, 0:6)