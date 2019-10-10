Ястремская легко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Новости спорта:Вторая ракетка Украины уверенно движется по сетке китайского турнира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) выиграла второй матч на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.

Во втором круге 19-летняя украинка легко разобралась с Пэн Шуай из Китая (№96 WTA).

Тяньцзинь. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Пэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4

Уровень оппозиции для Ястремской в Тяньцзине пока что невысокий. Китаянки из второго эшелона совершенно не знают что противопоставить мощной агрессивной игре второй ракетки Украины. Вот и у опытной Пэн Шуай, которая когда-то входила в топ-15 мирового рейтинга, не получилось.

Обзор матча:

Показалось, что сегодня Ястремская выступила чуточку слабее, чем в первом круге, но после матча она сказала, что играла уставшей. И хотя по счету это не очень заметно, но с концентрацией в некоторых моментах были небольшие проблемы. К счастью, после проблем, созданных таких путем, Даяна каждый раз легко выбиралась, повышая уровень игры. Наглядный пример: подача на первый сет, когда украинка отыгралась с 0:40.

В целом, у китаянки как для двух сетов было довольно много шансов на брейк, но реализовать брейкпоинт удалось лишь раз во втором сете, когда Пэн Шуай единственный раз в матче выиграла более одного гейма подряд. У Даяны с этим проблем не возникало, на приеме она действовала намного успешнее противницы. Пока что путь Ястремской на турнире схож с победными турнирами аналогичной категории, но далее соперницы будут сложнее.

В 1/4 финала Ястремская встретится против Чжэн Сайсай (№38 WTA) или Вероники Кудерметовой (№45 WTA).

Напомним, в первом круге Даяна также без особых проблем обыграла еще одну китаянку Чжу Линь.