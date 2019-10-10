Ястремская: Я стремлюсь к выигрышу турнира в Тяньцзине

Новости спорта:Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о второй победе на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.

«Мне не удалось хорошо выспаться сегодня ночью. Я старалась подготовиться как можно лучше. Во время матча чувствовала себя немного уставшей и немного сонной. Пыталась заставить себя двигаться и играть более интенсивно. Невозможно всегда играть на высочайшем уровне, поэтому все в порядке.

Я уверена в своей игре. Не думаю о трофее, но каждый раз думаю о том, чтобы сыграть отличный матч. Конечно, я стремлюсь к выигрышу турнира, но стараюсь не думать об этом», – сказала Ястремская.

Отметим, что в следующем матче Даяне предстоит сразиться против россиянки Вероники Кудерметовой.