Украинка обыграла россиянку на Кубке Кремля

Новости спорта:Молодая украинка успешно стартовала в квалификации Кубка Кремля.

Представительница Украины Ангелина Калинина, №176 в рейтинге WTA, победила в первом раунде квалификации Кубка Кремля.

Матч с россиянкой Валентиной Ивахненко был тяжелый. Победитель определился лишь в трех сетах.

Валентина Ивахненко (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)

Первый сет Калинина взяла достаточно уверенно, а вот со второго начались проблемы. Ивахненко взяла подачу украинки и сумела восстановить паритет. Тем не менее, в заключительном сете сильнее оказалась Калинина.

Мат длился почти два с половиною часа. Следующей соперницей украинки станет Кайа Канепи из Эстонии.