Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля

Новости спорта:Даяна Ястремская обыграла россиянку на теннисном турнире WTA.

В Москве состоялся матч между 19-летней украинкой Даяной Ястремской и действующей чемпионкой прошлого сезона Кубка Кремля Дарьей Касаткиной.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Соперница украинки лишь во втором сэте дала бой и цеплялась за игру до последнего.

Призовой фонд WTA VTB Kremlin Cup составляет 1 миллионов 32 тысячи долларов

Кубок Кремля. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 5) - Дарья Касаткина (Россия) 6-1, 6-4

Обзор матча

Во втором раунде Даяна Ястремская впервые сыграет с Кирстен Флипкенс из Бельгии.