Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля

В Москве состоялся матч между 19-летней украинкой Даяной Ястремской и действующей чемпионкой прошлого сезона Кубка Кремля Дарьей Касаткиной.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Соперница украинки лишь во втором сэте дала бой и цеплялась за игру до последнего.
Призовой фонд WTA VTB Kremlin Cup составляет 1 миллионов 32 тысячи долларов
Кубок Кремля. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 5) - Дарья Касаткина (Россия) 6-1, 6-4
Обзор матча
Во втором раунде Даяна Ястремская впервые сыграет с Кирстен Флипкенс из Бельгии.