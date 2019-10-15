Кубок Кремля покинул победитель Шанхая

Новости спорта:Медведев объявил, что снялся с Кубка Кремля 2019.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что из-за усталости не сможет выступить на «ВТБ Кубке Кремля».

«Никто не думал, что я так выступлю в Шанхае, хоть это был шестой финал подряд. Я просто чувствую, что измождён и морально, и физически. Как профессиональный спортсмен, я не хочу выходить на корт, если я не готов играть на 100 процентов.

На самом деле, с какой-то стороны обидно, потому что очень хотел сыграть в Москве при родных трибунах. Я уже четыре года подряд играл в Москве и с каждым годом показывал всё лучшие и лучшие результаты. Так получилось, жалко, но это спорт, и я вынужден делать то, что лучше для моего тела. В этом плане у меня не было выбора», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На прошлой неделе Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, выиграл престижный турнир категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На пути к главному трофею соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини, грека Стефаноса Циципаса и немца Александр Зверева.

Матчи основной сетки Кубка Кремля стартовали вчера, 14 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Карен Хачанов.