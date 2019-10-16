Федерер заговорил о завершении карьеры

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не намерен завершать карьеру в 2020 году.

Ранее 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" сказал, что готов сыграть на Олимпиаде в Токио.

"Чувствую, что сил у меня ещё много. Позитивный момент в том, что я не знаю, когда это закончится. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок всегда основывается на неизвестном. Это означает, что я буду играть и после 2020 года.

Конечно, всё может закончиться внезапно, но мой фитнес-тренер говорит: "Дай знать, если решишь провести последний сезон. Тогда мы больше не будем делать фитнес-сессии. Ты просто будешь играть на турнирах и наслаждаться". Но в декабре я намерен работать над фитнесом. Пока я мотивирован — всё отлично", — приводит слова Федерера Tennis 365.