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Федерер: Надаль и Джокович побьют мои рекорды

Федерер: Надаль и Джокович побьют мои рекорды
14:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер назвал сумасшествием достижения Джоковича и Надаля.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как относится к своим достижениям, и поделился впечатлениями от противостояния с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я стараюсь достичь как можно больше в том, что могу контролировать. Было круто завоевать 100 титулов. Это было нечто необычайное. Конечно, все рекорды рано или поздно будут побиты.

Достижения Рафы и Новак феноменальны. Это просто сумасшествие! Но они добьются большего, я это знаю. Я же постараюсь укрепить своё лидерство и выиграть больше титулов на турнирах «Большого шлема».

К тому же в дверь стучится новое поколение, так что происходит много всего. Однако я наслаждаюсь противостоянием с Новаком, Рафой и другими", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема», Джокович — 16.

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Все по теме:

АТР, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер.
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