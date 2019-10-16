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Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях

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Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях
15:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Телеграф Спорт взял интервью у одного из самых перспективных теннисистов Украины.

Эрик Ваншельбойм является одним из самых перспективных украинских теннисистов. Хотя, сам спортсмен впервые посетил Украину только 8 лет назад. Читайте интересную историю жизни и карьеры Ваншельбойма, который вскоре станет одним из лучших теннисистов в мире. 

Телеграф Спорт в эксклюзивном интервью поговорил с Эриком на разные темы. Молодой теннисист рассказал о своей жизни за границей, главной проблеме тенниса и своих целях и планах.

- Ты родом из Боснии и Герцеговины, в раннем возрасте переехал в Данию, потом в Испанию. Но, все же представляешь Украину — родину своих родителей. Чувствуешь ли ты себя украинцем?

- Об этом спрашивают многие и удивляются, ищут подводные камни, но признаюсь честно - у меня нет секретов.

С тех пор как я начал играть в теннис, я очень часто летал на разные турниры и побывал во многих странах. Однажды, я обратил внимание на рекламу крупного банка, где было написано: «We’re globally local», что в переводе – «Мы все глобально местные». Примерно так я себя и ощущаю: на местном уровне – я из Украины и мне это очень нравится, а на глобальном уровне – я гражданин мира и это тоже здорово.

- Долго думал, какую сборную будешь представлять, были ли какие-то опросы в семье по этому поводу?

- В семье приняли все единогласно решение представлять Украину. Мне выбор также дался легко. При этом, «третья сторона» советовала не спешить, поскольку ни для кого не секрет, что в Украине не особо финансово поддерживают спортсменов. Сегодня уже есть немало предложений от представителей других стран, на которые в том числе охотно соглашаются уже мои сверстники.

- В раннем детстве ты занимался таэквондо, почему выбрал теннис?

- У меня неплохо получалось: нравилось кружить соперников, при этом был хороший тренер родом из Китая и даже в возрасте 5-ти лет все это не только вдохновляло, но и помогало с общим физическим развитием. Когда мы вернулись с семьей из США в Данию, я не смог продолжить занятия в этом виде спорта, так как в этой стране полный спаринг разрешен только для юношей (13-17 лет) и лишь в некоторых видах спорта. Какое-то время я скучал. И когда подвернулась возможность в 7 лет заняться теннисом, родители записали меня на занятия, чтобы я хоть как-то расходовал избыток энергии.

- Расскажи, как ты начал заниматься теннисом.

- Когда мне задают вопрос, как началась моя карьера, чаще всего я рассказываю эту историю: это случилось благодаря моему товарищу, который стал заниматься спортом и пригласил составить компанию во время его очередной тренировки. Мы попробовали. Так и началось, закрутилось и большой теннис окончательно покорил меня. Но все приходило постепенно. Сначала это было больше, как хобби, но постепенно я стал «входить в кураж». И если первые несколько лет я занимался только в группе, то со временем мы начали добавлять индивидуальные занятия. Затем турниры, сначала в Дании, когда мама успевала меня только перевозить из города в город, потом за границей.

 - Если бы не теннис, кем бы ты стал? Увлекаешься другими видами спорта?

- Трудно сказать. Знаю только одно, что после таэквондо – я принял исключительно правильно решение (смеется). Поэтому над какими-либо другими видами спорта я даже не задумывался.

 - Вcпомни, когда ты первый раз посетил Украину. Какие были ощущения, хотел бы тут жить?

- Первый раз я приехал 8 лет назад (мне было 10) на турнир по теннису. На тот момент в Киеве проходил турнир в рамках Tennis Europe, и я попал в основную сетку среди тех, кому 12 лет. Признаться честно, кроме кортов, я за ту неделю ничего не видел. Но в последующие годы, еще несколько раз я приезжал на турниры, играл в Буче за сборную Украину среди тех, кому 16-лет. Также мне удавалось вырваться в Украину на несколько дней в начале этого года, чтобы немного потренироваться в расположении сборной. Но если не говорить о поездках, связанных со спортом, в Украине мне всегда комфортно и легко. Жаль только, что в Украине сегодня нет профессиональных турниров, хотя бы уровня ATP Challenger.

 - Cвой дебютный турнир среди профессионалов ты выиграл в Аннинге. Какие ощущения были?

- Такое не забывается (улыбается). Согласно рейтингу, я даже не проходил в число 32-х участников и смог сыграть только благодаря новому правилу, согласно которому юниор из мирового рейтинга ТОП-100 имел определенные привилегии на попадание в турниры среди взрослых. Я был рад выиграть одну игру, но случилось так, что выиграл весь турнир и это стало большой сенсацией. Осознанность такой победы пришла не сразу. Не удивительно, почему мне задавали вопросы после победы в финале, потому как я не выдавал никакой радости и ярких эмоций. Но то, что я пережил это на высоком эмоциональном уровне - это настоящее чувство радости. Помню, как сидел после холодного душа и тихо плакал, улыбаясь. Но этого никто конечно же не видел…

 - Руне Томсен. Раскажи о работе со своим тренером, он тебя многому научил?

- Мы вместе уже 2 года, но я знаю его уже 8 лет. Он может показаться слишком строгим, но при этом Руне стимулирует меня профессионально относиться к своей работе, хоть и очень непросто справляться с эмоциями, когда хочется себя пожалеть и просто расслабится.

 - Босния и Герцеговина, Дания, Испания и Украина. Какая страна тебе ближе всех по душе и почему?

- Я очень открытый, простой человек и мне везде хорошо. Я легко адаптируюсь к новым изменениям, быстро нахожу общий язык с людьми и завожу новые знакомства. Не секрет, что мне легко даются иностранные языки. Скорее всего последнее также помогает более глубоко чувствовать людей, понимать их с полуслова и получать максимальный комфорт от общения даже с незнакомыми людьми.

 - Тебя считают одним из самых перспективных теннисистов Украины. Следишь ли ты за игрой своих украинских коллег? У кого больше всего перспектив?

- Я не в силе давать прогнозы на исход матчей своих коллег с Украины. Как говорит мой тренер, что вдохновение лучше всего черпать у США или Италии. И если сравнивать уровень конкуренции в рамках спорта, то теннис, думаю, можно смело поставить сразу после футбола, поэтому и сделать ставки на перспективы того или иного спортсмена, крайне сложно

 - В 2018 ты сыграл в зимних и летних чемпионатах Европы за юниорскую сборную Украины, какие эмоции испытал от дебюта?

- Сказать, что я испытывал радость, не сказать ничего. Ощущения – совершенно другие, не такие как в одиночных турнирах, когда каждый играет только за себя. Если играешь за национальную сборную – повышается уровень ответственности за результат.

 - В сентября ты сыграл за сборную Украины на Кубке Дэвиса, ожидал ли вызова в сборную?

- Тренер сборной – Андрей Медведев отобрал четырех игроков для участия в турнире. И хоть я по итогу не сыграл в Венгрии, но возможность потренироваться вместе с опытными партнерами и прочувствовать атмосферу этого турнира, стало настоящим подарком. Вызов в сборную никак не планировался заранее, но это приятный сюрприз и аванс на будущее

- У тебя есть кумиры? (Кто?)

- Пожалуй, это будет самый простой для меня вопрос и мой ответ - Роджер Федерер

- Назови главную проблему мирового тенниса

- Огромное количество профессиональных игроков: могу предполагать, что таких 5 тыс. во всем мире и только 150 может выйти в небольшой финансовый плюс. Поездки на турниры наиболее затратные, а приличный заработок получают только ТОП-игроки. Даже многие талантливые парни бросают теннис, потому что не в силах себя профинансировать.

- ТОП-5 самые красивых теннисисток планеты по твоему мнению

- Признаюсь честно, думаю что их намного больше чем 5. И пусть я лучше промолчу, чем не упомяну кого-то. Мне еще спарринговать (смеется).

- Оцени игру украинских теннисисток

-Украинские девушки более успешные, чем ребята. Свитолина – занимается позицию ТОП-5 в мире, а Ястремская – на подходе, а еще есть Костюк, Лопатецкая и можно продолжать этот список очень долго. Что не скажешь про мужчин, так как у них конкуренция на порядок выше, т.к. намного больше игроков и пробиться на самый верх тяжелее, не взирая на пробы, ошибки, ведь чудеса иногда случаются, нужно только немного помочь им тяжелым трудом.

Благодарим Эрика за интересное и откровенное интервью. Желаем и дальше радовать публику успешными выступлениями на кортах.

Материал: Олег Вахоцкий

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