Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)

Новости спорта:Украинская теннисистка Ястремская будет бороться за четвертьфинал турнира WTA в России.

В среду, 16 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) продолжит выступления на Премьере в Москве.

В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №1.

VTB Kremlin Cup - Premier

Москва, Россия • 14-20 октября • хард (зал) • $1,032,000

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)

Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс

В 1/4 финала победительница матча встретится против Полоны Херцог (№49 WTA) или Белинды Бенчич (№10 WTA).