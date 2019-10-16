Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)

В среду, 16 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) продолжит выступления на Премьере в Москве.
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №1.
VTB Kremlin Cup - Premier
Москва, Россия • 14-20 октября • хард (зал) • $1,032,000
Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)
Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс
В 1/4 финала победительница матча встретится против Полоны Херцог (№49 WTA) или Белинды Бенчич (№10 WTA).