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Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)

Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинская теннисистка Ястремская будет бороться за четвертьфинал турнира WTA в России.

В среду, 16 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) продолжит выступления на Премьере в Москве.

В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №1.

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Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)

Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс

Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля

В 1/4 финала победительница матча встретится против Полоны Херцог (№49 WTA) или Белинды Бенчич (№10 WTA).

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Кирстен Флипкенс, Даяна Ястремская.
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