Марченко вышел в полуфинал парного турнира в Германии

Новости спорта:Украинец Илья Марченко в паре с финном Харри Хеллиоварой уверенно идут в немецком Исманинге.

Украинский теннисист Илья Марченко в паре с финном Харри Хелиоваарой вышли в полуфинал Челленджера в немецком Исманинге.

Кароль Джевецкий/Шимон Вальков (Польша) — Илья Марченко/Харри Хелиоваара (Украина/Финляндия) — 0:2 (1:6, 4:6)

В матче 1/4 финала Марченко и Хелиоваара обыграли польский дуэт Кароль Джевецкий/Шимон Вальков. Встреча продолжалась менее часа — 53 минуты.

В первом сете украинско-финский дуэт сделал два брейка и победил 6:1. Во второй партии Марченко и Хелиоваара при счете 3:3 сумели взять подачу соперников и вновь оказались сильнее — 6:4.

В 1/2 финала Марченко и Хелиоваара сыграют против победителей пары братьев Кая и Свена Лемстра из Германии или Кентен Али/Тристан Ламазин (Франция).