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Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля

Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
21:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Элина Свитолина заявила, что сегодня все было не в ее пользу.

Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под первым номером, прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой со счётом 2:6, 6:1, 5:7 в матче второго круга соревнований.

«Мне кажется, был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, всё сложилось не в мою пользу.

Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно, настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить титул.

Свитолина вылетела из Кубка Кремля

Очень этого жду. Постараюсь выложиться на все 100 процентов. Остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.

 

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Элина Свитолина, Новости спорта, Новости тенниса, Вероника Кудерметова.
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