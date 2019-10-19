Итоговый турнир WTA: определились все участницы

Новости спорта:Последней участницей Итогового турнира WTA стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Девушка добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, Симона Халеп из Румынии, канадка Бьянка Андрееску и украинская теннисистка Элина Свитолина.

Участницы будут разделены на две группы, после чего две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Прошлогодней победительницей является Элина Свитолина.

Ранее Элина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA.