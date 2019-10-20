Ястремская выступит на малом Итоговом турнире WTA

Новости спорта:Украинка станет самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет на малом Итоговом турнире WTA в китайском Чжухае, сообщает Btu.org.ua. Украинка пробилась на соревнования благодаря отказу других спортсменок.

По информации источника, от участия на WTA Elite Trophy отказались представительницы США Аманда Анисимова и Слоан Стивенс. Таким образом, Даяна, которая была ниже американок в чемпионской гонке, сможет выступить в Чжухае.

19-летняя Ястремская станет самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории. Ранее на турнире в 20-летнем возрасте выступали американка Мэдисон Киз (2015) и представительница Беларуси Арина Соболенко (2018).

В одиночном разряде малого Итогового турнира примут участие 12 теннисисток (11 представительниц топ-20 и одна обладательница wild-card), которые будут разделены на четыре группы по три спортсменки. Победительницы каждой из групп выйдут в полуфинал.

Малый Итоговый теннисный турнир WTA пройдет с 22 по 27 октября. Призовой фонд соревнований 2,4 миллиона евро.