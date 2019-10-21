Людмила Киченок выступит на престижном турнире WTA Elite Trophy

Новости спорта:Людмила Киченок со словенкой Андреей Клепач выступит в парном турнире WTA Elite Trophy.

Украинская теннисистка Людмила Киченок со словенкой Андреей Клепач выступит в парном турнире WTA Elite Trophy. Украинско-словенская пара получила второй номер посева.

В группе соперницами Киченок и Клепач станут: представительница Грузии Оксана Калашникова и американка Софии Кенин, а также китайский дуэт Цзян Синью/Тан Цяньхуэй.

Во второй группе сыграют Дуань Инъин/Ян Чжаосюань (Китай), Дарья Юрак/Алисия Росольска (Хорватия/Польша) и Ван Синьюй/Чжу Линь (Китай). В финал выйдут победительницы групп.

В прошлом году Людмила в паре с сестрой Надеждой выиграли WTA Elite Trophy.

Отметим, что в одиночном разряде малого Итогового турнира выступит 19-летняя Даяна Ястремская. Украинка попала в группу Азалия и сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов и хорватки Донны Векич.