Марченко сыграет на АТР турнире в Бресте (Франция)

Новости спорта:Илья Марченко пробился в основную сетку турнира АТР во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко завоевал в понедельник право выступить в основной сетке турнира ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole в городе Брест (Франция) с призовым фондом 92 тыс 40 евро.

В отборочном поединке уроженец Днепродзержинска (Каменского) обыграл хозяина корта Жюля Окала - 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Марченко выступит в Бресте и в парной комбинации. Его партнером будет француз Жоффрей Бланкано. В первом раунде украинско-французский тандем сыграет против пары Давид Вега Эрнандес (Испания)/Андреа Вавассори (Италия).