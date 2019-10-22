Марченко с победы стартовал в Бресте

Новости спорта:Илья Марченко

Сегодня, 21 октября, стартовал челленджер в городе Брест, Франция. Украину представляет Илья Марченко, который под конец сезона набрал великолепную форму.

Соперником Ильи был словенец Лукас Кляйн. Стоит отметить, что сопернику украинца через два месяца исполнится 50 лет.

Илья Марченко - Лукас Кляйн 6:4, 6:2

Игра с таким возрастным соперником вышла не очень тяжелой. Всего же матч шел около 70 минут.

Марченко за игру сделал три брейка, это и позволило ему легко пройти в следующий этап, где его соперником станет 111-я ракетка мира Томас Фаббиано, с которым Илья встречался раз за свою карьеру и потерпел поражение. Стоит отметить, что Марченко занимает 272-ю строчку рейтинга ATP.