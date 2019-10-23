Ястремская выиграла первый матч на турнире в Чжухае

Новости спорта:Даяна Ястремская обыграла Донну Векич в своем стартовом матче на турнире в Китае.

Даяна Ястремская стартовала на турнире в китайском Чжухае с победы над Донной Векич в двух сетах.

Соперницы брали свои подачи в первой партии, судьба которой решилась на тайбрейке, а второй сет ознаменовался двумя брейками украинки.

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Донна Векич (Хорватия, 8) 7-6(6), 6-2

Всего за матч Ястремская подала 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейков. Завтра, 24 октября, вторая ракетка Украины сыграет на китайских кортах против Кики Бертенс.

Из группы, в которой находятся Бертенс, Векич и Ястремская, в плей-офф турнира выйдет только одна лучшая теннисистка. Ранее Бертенс также обыграла Векич в двух сетах.