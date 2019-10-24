Завадская ударно стартовала на турнире в Венгрии

Новости спорта:Катарина Завацкая прошла в четвертьфинал турнира ITF в Венгрии.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла в четвертьфинал турнира ITF в Венгрии после того, как ее соперница Ирина Мария Бара отказалась от продолжения борьбы во втором сете. Матч продлился 34 минуты.

По ходу матча Завацкая оформила четыре брейк-поинта из пяти возможных, а также не проиграла ни одного гейма на собственной подаче.

В четвертьфинале Катарина встретится с победительницей матча между словенкой Кайей Юван и Викторией Кан из России. Последняя пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

ITF. Секешфехервар (Венгрия). Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) — Ирина Мария Бара (Румыния) 6:0, 1:0 (отказ)