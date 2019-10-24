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Надаль победил Джоковича в выставочном матче в Казахстане

Надаль победил Джоковича в выставочном матче в Казахстане
21:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанец Рафаэль Надаль обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в выставочном поединке.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий вторую строчку рейтинга ATP, одержал победу над первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 3:6 [11:9] в выставочном матче в Нур-Султане (Казахстан).

Благотворительный поединок прошёл в ледовом дворце «Барыс-Арена». Стоимость билетов на эту встречу варьировалась от 3000 до 3,5 млн тенге (от $ 7,7 до $ 9000). Обладатели самых дорогих билетов могли наблюдать за игрой из помещения площадью 38 кв. м со встроенной кухней, барной стойкой, телевизором с функцией онлайн-трансляции и обеденным столом.

Все деньги, заработанные от продажи билетов, пойдут на строительство площадок для детей, а также на поддержку и развитие тенниса в районных центрах Казахстана.

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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