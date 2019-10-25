Снигур пробилась в полуфинал юниорского Итогового турнира

Новости спорта:Снигур успешно преодолела групповой этап юниорского Итогового турнира.

Украинская теннисистка Дарья Снигур, вышедшая в полуфинал юниорского Итогового турнира после победы над россиянкой Селехметьевой, выиграла и последнюю игру группового этапа.

Дарья Снигур (Украина) — Камилла Бароне (Латвия) 4:0, отказ

17-летняя украинка победила латвийку Камиллу Бароне, затратив минимум усилий — при счете 4:0 в первом сете соперница отказалась продолжать игру.

Ранее в рамках своей группы Дарья Снигур также обыграла француженку Эльзу Жакемо. Соперница украинки в полуфинале турнира ITF Junior Finals в китайском Чэнду станет известна позже.