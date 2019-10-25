Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA

Новости спорта:Первая ракетка Украины в Шэньчжэне будет защищать прошлогоднюю победу.

Поскольку Элина Свитолина в Чемпионской гонке WTA заняла 8-е место, в соперницы по групповому этапу ей достались теннисистки, которые опережают ее в актуальном мировом рейтинге.

Украинка попала в Пурпурную группу, где также расположились Каролина Плишкова (Чехия, 2), Бьянка Андрееску (Канада, 4) и Симона Халеп (Румыния, 5).

В Красной группе на Итоговом турнире сыграют Эшли Барти (Австралия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Петра Квитова (Чехия, 6) и Белинда Бенчич (Швейцария, 7).

Свитолина в третий раз подряд стартует на Итоговом турнире. В 2017-м украинка с одной победой не вышла из группы, а в прошлом году в Сингапуре в пяти матчах одержала пять побед и завоевала крупнейший титул в карьере.

Матчи Итогового турнира-2019 стартуют в воскресенье, 27 октября.