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Цуренко рассказала о тяжелейшем этапе в карьере

Цуренко рассказала о тяжелейшем этапе в карьере
15:41 Сегодня Телеграф XSport Фото: Facebook

Новости спорта:Леся Цуренко рассказала, насколько ей тяжело.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о травме локтя, из-за которой она была вынуждена пропустить большую часть сезона.

«Ты чувствуешь боль каждый день. Постоянно. Что бы ни делал, куда бы ни пошёл. Проснулась — больно, начинаешь что-то делать — больно. Это было самым мучительным периодом.

Врач мне сказала, что восстановление после такой травмы занимает от одной недели до полугода. Я переспросила: «А как это понять?». Она ответила: «Никто не знает».

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Восстановление проходило в Испании. Игла надевается на пойнтер и вгоняется под кожу в самые болезненные места, после чего по ней пускают ток. В такие моменты понимаешь, как работает твоя анатомия. Чувствуешь каждую иголочку.

Теперь всё позади, чувствую себя на 90% здоровой и наконец-то получаю удовольствие от игры. Рейтинг сейчас не очень хороший, поэтому нужно будет начинать всё заново», — заявил Цуренко в интервью XSport.

 

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