Украинец вышел в финал престижного челленджера

Новости спорта:Украинец денис Молчанов сумел выйти в парный финал турнира в Бресте.

Украинец Денис Молчанов и белорус Андрей Васиевский сумели обыграть в полуфинале пару из Чехии и Словакии.

[3] Денис Молчанов (Украина) / Андрей Василевский (Белорусь) - [1] Игор Зеленай (Словакия) / Роман Ебавы (Чехия) 5-7, 6-3, 10-7

Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут. Обе пары выполнили по 2 брейка. На тай-брейке Молчанов и Василевский оформили 4 мини-брейка против 2 у соперников.

В финале Дениса Молчанов и Андрея Василевского ждет противостояние с итальянско-испанским дуэтом Андреа Вавассори / Давид Вега-Эрнандес.