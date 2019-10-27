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Состоялся первый матч Итогового турнира WTA 2019

Состоялся первый матч Итогового турнира WTA 2019
13:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наоми Осака победила представительницу Чехии Петру Квитову в первом матче Итогового турнира WTA.

Четвертая ракетка мира Наоми Осака победила представительницу Чехии Петру Квитову в первом матче Итогового турнира WTA. Матч завершился со счетом 2:1.

В первом сете разгорелась настоящая битва, победителем из которой вышла японка — 7:6. Во второй партии Квитова сравняла счет, отдав сопернице четыре гейма.

Заключительный сет мог стать настоящим подарком для чешки, которая не позволила Осаке подать на матчбол с первой попытки. И все же двукратная чемпионка Большого шлема довела встречу до победы.

Напомним, что в январе Осака победила Квитову в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.

WTA Finals. Шэньчжэнь (Китай)

Наоми Осака (Япония, 3) — Петра Квитова (Чехия, 6) 2:1 (7:6(1), 4:6, 6:4)

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Петра Квитова, WTA, Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
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