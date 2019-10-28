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Свитолина заработала 305 тысяч долларов за стартовый матч на Итоговом турнире

Свитолина заработала 305 тысяч долларов за стартовый матч на Итоговом турнире
19:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка с победы над Каролиной Плишковой стартовала на Итоговом турнире WTA.

Лучшие 8 теннисисток мира собрались в Шэньчжэне (Китай), чтобы разыграть (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen. В прошлом году Элине Свитолине удалось выиграть этот турнир, добыв самую важную победу в карьере.

Сегодня Элина СВитолина стартовала в новом розыграше, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (14:12), 6:4, а тайбрейк 14:12 в первой партии стал самым продолжительным в истории Итогового турнира WTA.

За одну победу на Итоговом турнире теннисисткам выплачивают по 305 тысяч долларов призовых.

Свитолина - Плишкова: лучшие моменты матча (Видео)

Победительница WTA Finals-2019, не проиграв ни одного поединка, заработает 4 млн 750 тыс. долларов.

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АТР, Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости спорта.
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