Свитолина заработала 305 тысяч долларов за стартовый матч на Итоговом турнире

Новости спорта:Украинка с победы над Каролиной Плишковой стартовала на Итоговом турнире WTA.

Лучшие 8 теннисисток мира собрались в Шэньчжэне (Китай), чтобы разыграть (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen. В прошлом году Элине Свитолине удалось выиграть этот турнир, добыв самую важную победу в карьере.

Сегодня Элина СВитолина стартовала в новом розыграше, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (14:12), 6:4, а тайбрейк 14:12 в первой партии стал самым продолжительным в истории Итогового турнира WTA.

За одну победу на Итоговом турнире теннисисткам выплачивают по 305 тысяч долларов призовых.

Победительница WTA Finals-2019, не проиграв ни одного поединка, заработает 4 млн 750 тыс. долларов.