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Плишкова прокомментировала поражение от Свитолиной

Плишкова прокомментировала поражение от Свитолиной
21:23 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:В 13 гейме первого сета теннисистки разыграли 26 очков.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала поражение от украинки Элины Свитолиной в первом матче «Фиолетовой группы» Итогового турнира WTA.

О матче и рекордно длительном тай-брейке

Хоть у меня и были определенные шансы во втором сете, думаю, что исход всего матча был предрешен на этом тай-брейке. Элина сыграла достаточно хорошо и не дала мне особых шансов. Сегодня я выигрывала очки лишь за счет своих результативных действий, ведь Элина не совершала особых ошибок. Я, конечно, расстроена поражением, но сегодня я показала вполне достойную игру. Не думаю, что залогом успеха для Элины стала ее хорошая игра на приеме моей второй подачи. Исход матча решился во время розыгрышей.

Об истории противостояний с Элиной

Думаю, в ее игре ничего не поменялось с момента наших предыдущих встреч. Как и в прошлом году в Сингапуре, покрытие корта больше подходит для стиля игры Элины, чем для меня. Корт слишком медленный для моего тенниса. Несмотря на 4 поражения подряд, я совсем не боюсь следующих игр со Свитолиной – я знаю, что у меня всегда будут возможности для победы.

О следующих матчах

У нас есть день отдыха, поэтому я смогу отойти от сегодняшнего поражения. У меня впереди еще 2 матча и я просто должна играть с чистого листа. Кто бы не стал моей следующей соперницей, я буду стараться показать свой лучший теннис.

Свитолина - Плишкова: лучшие моменты матча (Видео)

Тай-брейк первого сета Свитолина выиграла со счетом 14:12.

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АТР, WTA, Теннис, Новости спорта, Каролина Плишкова.
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