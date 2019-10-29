Джокович назвал свою главную цель на остаток сезона

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Вторник, 29.10.2019
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08:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Новак Джокович рассказал о соперничестве с Рафаэлем Надалем.

Серб Новак Джокович в преддверии старта на «Мастерсе» в Париже (Франция) рассказал о борьбе с испанцем Рафаэлем Надалем за первую строчку рейтинга по итогам сезона. В начале ноября уроженец Манакора обойдёт Новака и станет первой ракеткой мира.

«Надаль находится в гораздо более лучшем положении, но я надеюсь хорошо выступить на этом турнире. Исторически я успешно выступал в зале в Париже и на Итоговом чемпионате в Лондоне, но не всё зависит от меня. Я не могу слишком сильно концентрироваться на том, что делает Надаль или другие. Я стараюсь получать максимум из своих выступлений и смотреть, что это мне даёт.

Все эти расчёты никогда не приносят пользы для психологии игрока, они забирают жизненную энергию, которая так нужна для игры. Поэтому я предпочитаю не слишком много думать об этом.

Физически я хорошо себя чувствую. Боли в левом плече нет. Вообще в последние 3-4 недели меня ничего не беспокоило, так что подготовка получилась отличной. Я хочу начать турнир как можно лучше", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Париже Новак сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Корентен Муте (Франция).

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Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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