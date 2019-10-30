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Свитолина о победе над Халеп: Потребовалось очень много физических сил

Свитолина о победе над Халеп: Потребовалось очень много физических сил
15:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка досрочно пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Симоной Халеп в матче второго тура группового этапа Итогового турнира WTA.

"В этом матче потребовалось очень много физических сил. Мы обе доставали много мячей и тратили много энергии на корте. Сегодня я отыграла очень стабильно, очень хорошо действовала в защите и этим я очень довольна.

Когда я приехала в Шэньчжэнь, то ждала упорных матчей. Старалась оставаться очень собранной перед стартом каждого матча. Надеюсь, я смогу удержать этот уровень и дальше и здорово отыграть свой следующий матч", - сказал Свитолина после матча.

Свитолина - Халеп: видеообзор матча Итогового турнира WTA

Отметим, что следующий матч на Итоговом турнире WTA Свитолина сыграет в пятницу, 1 ноября, против 19-летней канадки Бьянки Андрееску.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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