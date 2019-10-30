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Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA

Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
17:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Чемпионка US Open Бьянка Андрееску покинула Итоговый турнир WTA из-за травмы левой ноги.

Во время матча со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой 19-летняя канадка почувствовала боль в колене и не смогла продолжить игру.

Несмотря на травму, Андрееску смогла доиграть сет (3:6), но в конечном итоге турнир для спортсменки из Канады завершился на групповой стадии.

Стоит отметить, что из-за отказа Андрееску украинка Элина Свитолина выйдет из группы с первого места, а Каролина Плишкова и Симона Халеп разыграют путевку в полуфинал со второй позиции.

Свитолина - Халеп: видеообзор матча Итогового турнира WTA

Напомним, Элина Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA благодаря победе над Симоной Халеп.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA, Бьянка Андрееску.
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