Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA

Новости спорта:Чемпионка US Open Бьянка Андрееску покинула Итоговый турнир WTA из-за травмы левой ноги.

Во время матча со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой 19-летняя канадка почувствовала боль в колене и не смогла продолжить игру.

Несмотря на травму, Андрееску смогла доиграть сет (3:6), но в конечном итоге турнир для спортсменки из Канады завершился на групповой стадии.

Стоит отметить, что из-за отказа Андрееску украинка Элина Свитолина выйдет из группы с первого места, а Каролина Плишкова и Симона Халеп разыграют путевку в полуфинал со второй позиции.

Напомним, Элина Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA благодаря победе над Симоной Халеп.