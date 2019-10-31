Определилась вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA

Новости спорта:Австралийка присоединилась к Элине Свитолиной, которая гарантировала себе место в плей-офф вчера.

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в полуфинал Итогового теннисного турнира WTA. Австралийка в заключительном матче группового раунда в двух сетах победила Петру Квитову.

Первая теннисная партия получилась равной, но в решающий момент Барти прибавила и выиграла с перевесом в два гейма. Второй сет австралийка начала очень уверенно, реализовав два брейка, и спокойно довела матч до победы.

Барти стала второй полуфиналисткой турнира после украинкой теннисистки Элины Свитолиной, которая вчера гарантировала себе первое место в Красной группе после победы над Симоной Халеп.

Сегодня в Фиолетовой группе вторую путевку в полуфинал Итогового турнира разыграют в очном противостоянии Кики Бертенс и Белинда Бенчич.

Итоговый теннисный турнир WTA. Групповой этап

Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 6) 2:0 (6:4, 6:2)