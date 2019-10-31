WTA Finals: Удар Свитолиной признан лучшим по итогам четвертого игрового дня (Видео)

Новости спорта:Элина Свитолина яркой игрой покоряет Шэньчжэнь.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA, что проходит в китайском Шэньчжэне. Украинка уверенно выиграла стартовые два матча, сначала переиграв Каролину Плишкову, а затем Симону Халеп. Третья соперница Свитолиной Бьянка Андрееску снялась с турнира из-за травмы.

В матче с Симоной Халеп украинке удался невероятный удар, который стал лучшим по итогам игрового дня по версии WTA:

Напомним, Элина Свитолина в прошлом году выиграла Итоговый турнир WTA в Сингапуре.