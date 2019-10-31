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Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Париже
18:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Новак Джокович

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Соперником Джоковича по 1/4 финала станет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в третьем раунде одолел австралийца Алекса де Минора со чётом 6:3, 6:4.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.

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В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

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Новак Джокович, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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