Тим: Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что должен оставаться собой, невзирая на успехи в теннисной карьере.
«Чувствую себя так же, как ощущал и десять лет назад. Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов. Да, я не чувствую себя звездой — такие вещи говорят обо мне чужие люди.
Меня поддерживают члены семьи, друзья, однако нужно остаться собой. Ты должен быть аутентичными — это то, что людям нравится. Я всего лишь Доминик Тим.
Чувствую лишь одну привилегию — я играю в теннис. Многие не могут понять, что это такое. В плане эмоций это похоже на американские горки. Да, эмоциональные американские горки», — цитирует Тима Tennis World USA.