Тим: Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов

Новости спорта:Доминик Тим считает, что деньги и популярность его никак не поменяли.

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что должен оставаться собой, невзирая на успехи в теннисной карьере.

«Чувствую себя так же, как ощущал и десять лет назад. Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов. Да, я не чувствую себя звездой — такие вещи говорят обо мне чужие люди.

Меня поддерживают члены семьи, друзья, однако нужно остаться собой. Ты должен быть аутентичными — это то, что людям нравится. Я всего лишь Доминик Тим.

Чувствую лишь одну привилегию — я играю в теннис. Многие не могут понять, что это такое. В плане эмоций это похоже на американские горки. Да, эмоциональные американские горки», — цитирует Тима Tennis World USA.