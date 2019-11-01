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Тим: Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов

Тим: Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов
20:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Доминик Тим считает, что деньги и популярность его никак не поменяли.

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что должен оставаться собой, невзирая на успехи в теннисной карьере.

«Чувствую себя так же, как ощущал и десять лет назад. Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов. Да, я не чувствую себя звездой — такие вещи говорят обо мне чужие люди.

Меня поддерживают члены семьи, друзья, однако нужно остаться собой. Ты должен быть аутентичными — это то, что людям нравится. Я всего лишь Доминик Тим.

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Чувствую лишь одну привилегию — я играю в теннис. Многие не могут понять, что это такое. В плане эмоций это похоже на американские горки. Да, эмоциональные американские горки», — цитирует Тима Tennis World USA.

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АТР, Теннис, Доминик Тим, Нвости тенниса.
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