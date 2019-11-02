Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals

Новости спорта:Сегодня на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне состоятся полуфиналы.

Первый полуфинал Итогового турнира WTA состоится в 12:30 по киевскому времени.

12:30 Элина Свитолина - Белинда Бенчич

После досрочного выхода из группы прошлогодняя победительница турнира Элина Свитолина сегодня встречается с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Бенчич является 7-й ракеткой мира, Свитолина - восьмой.

В личном счете у Белинды 2 победы, у Свитолины - одна.

Матч покажет канал "Спорт 1". Также трансляция будет доступна в плеере ниже.

Напомним, сегодня состоится и второй полуфинал Барти - Плишкова (14:00).