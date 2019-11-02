Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals

Первый полуфинал Итогового турнира WTA состоится в 12:30 по киевскому времени.
12:30 Элина Свитолина - Белинда Бенчич
После досрочного выхода из группы прошлогодняя победительница турнира Элина Свитолина сегодня встречается с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Бенчич является 7-й ракеткой мира, Свитолина - восьмой.
В личном счете у Белинды 2 победы, у Свитолины - одна.
Матч покажет канал "Спорт 1". Также трансляция будет доступна в плеере ниже.
Напомним, сегодня состоится и второй полуфинал Барти - Плишкова (14:00).