Бенчич объяснила причины отказа продолжить матч против Свитолиной

Новости спорта:Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказал, почему не продолжила поединок против Элины Свитолиной.

Белинда Бенчич прокомментировала победу Элины Свитолиной в полуфинальном матче Итогового турнира.

"Я почувствовала судороги в ноге и бедре. Я не хотела сниматься с матча. Я пыталась сильно подавать и не играть розыгрыши, но этого оказалось недостаточно. Я хотела завершить этот матч. Очень жаль, что мое тело меня подвело.

Жаль, что я не смогла показать больше, но Свитолиной надо отдать должное. Ее розыгрыши были более длительными. Корт здесь далеко не идеальный, поскольку уже четыре теннисистки не смогли доиграть свои поединки. Но для Свитолиной такие корты явно являются преимуществом", – цитирует Бенчич сайт WTA.

Отметим, что в финале Итогового турнира Свитолина сыграет против Эшли Барти. Матч состоится 3 ноября.